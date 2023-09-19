Çin ve Rusya, Gerçek Çok Taraflılığa Bağlı Kalmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya'nın tek taraflılığa karşı gerçek çok taraflılığa bağlı kalmaları gerektiğini belirtti. Wang, iki ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve küresel yönetimi daha adil hale getirmesi gerektiğini ifade etti.

MOSKOVA, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tek taraflılık, hegemonyacı anlayış ve blok çatışmalarının yükselişte olduğu bir dönemde Çin ve Rusya'nın gerçek çok taraflılığa bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Wang söz konusu açıklamayı Pazartesi günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşmesi sırasında yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, iki ülkenin de büyük ülkeler olarak zamanın gidişatına uyup sorumluluk üstlenerek gerekli uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Wang ayrıca iki tarafı, güçlendirilmiş stratejik koordinasyon aracılığıyla dünyada çok kutupluluğu teşvik etmeye ve küresel yönetimin gelişimini daha adil ve eşitlikçi yönde ilerletmeye çağırdı.

Lavrov ise Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Mart ayında Rusya'ya başarılı bir ziyarette bulunduğunu hatırlatarak Xi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Çin ilişkilerinin geleceğine şekil verecek önemli bir görüşme yaptığını söyledi.

Bakan, iki ülke arasındaki bir sonraki üst düzey temas için hazırlanmak, kalkınma planlarının sinerjisini güçlendirmek ve ekonomi, ticaret, kültür, spor ve gençlik gibi alanlarda işbirliğini artırmak için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Lavrov, uluslararası konjonktürdeki karmaşık ve köklü değişiklikler göz önüne alındığında Rusya ve Çin'in, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ortaklaşa korumak için Birleşmiş Milletler ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede BRICS'in tarihi genişlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, BRICS'in daha büyük bir dayanışma, işbirliği ve ortak kalkınma platformu haline gelmesi için bloka üye tüm ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Rusya'nın BRICS'in dönem başkanı olarak üstüne düşeni yapacağını söyleyen Lavrov, BRICS işbirliği mekanizmasının daha da geliştirilmesi için Çin ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Ukrayna krizine ilişkin görüşlerini de paylaşan Lavrov, Çin'in konuya ilişkin duruşunu açıkladığı belgenin tüm tarafların güvenlik kaygılarını karşıladığını ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın müzakere ve diyaloğa her zaman açık olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı da barış görüşmelerini çözüm için doğru yaklaşım olarak gördüklerini belirterek, Çin'in krizin siyasi çözümünde kendince yapıcı bir rol oynayacağını ifade etti.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunurken bu konulardaki tutumlarını değerlendirdiler.