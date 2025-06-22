Çin ve Rusya'dan ABD'nin İran'a Yönelik Saldırısına Şiddetli Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasına ilişkin yapılan açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken, "ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri eylemi, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ciddi şekilde ihlal etmiştir" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da nükleer tesislere yönelik hava saldırılarını "şiddetle" kınadı.

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine yönelik saldırısı dünya çapında tepkilere neden oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD saldırısı kınanırken, "ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri eylemi, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ciddi şekilde ihlal etmiştir" denildi.

"Saldırılar, tehlikeli bir tırmanışa işaret etmektedir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarını "şiddetle" kınadı. Açıklamada, "Bu saldırılar uluslararası hukukun, BM Şartı'nın ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının ağır bir ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.

Radyolojik sonuçlar konusunda uyarıda bulunan bakanlık, "Saldırılar, bölgesel ve küresel güvenliğin daha da zayıflamasına yol açacak tehlikeli bir tırmanışa işaret etmektedir" açıklaması yaptı.

"Derhal diyaloğa ve diplomatik yollara geri dönülmesi gerekmektedir"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise gerilimin azaltılması ve diplomasi çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Tüm askeri operasyonların durdurulması ve mevcut meselelerin çözümü için derhal diyaloğa ve diplomatik yollara geri dönülmesi gerekmektedir. Bölgede şu anda hüküm süren tehlikeli gerilimin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde ciddi yansımaları olacaktır. Katar, bölgedeki ve uluslararası düzeydeki tüm anlaşmazlıkların ve krizlerin barışçıl yollarla çözümünü hedefleyen çabalara tam destek vermektedir" denildi.

" Diplomasi, Orta Doğu bölgesine barış ve güvenlik getirecek tek yoldur"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin saldırılarının ardından "uluslararası hukuka ve nükleer güvenliğe saygı" çağrısında bulundu. Costa, "Diplomasi, Orta Doğu bölgesine barış ve güvenlik getirecek tek yoldur. Çok sayıda sivil, bir kez daha yaşanacak yeni bir tırmanışın kurbanı olacak" ifadelerini kullanarak, gelişmelerden endişe duyduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "İstikrar öncelik olmalı" dedi. Leyen, "İran'ın güvenilir bir diplomatik çözüme dahil olması" çağrısında bulunarak, "Bu krizi sona erdirmenin tek yolu müzakere masasıdır" açıklamasını yaptı. - PEKİN