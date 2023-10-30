Çin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi ve iki ülkenin üst düzey ikili ilişkilerinin yanı sıra ordu arasındaki ilişkilerin de güçlü bir gelişim ivmesi gösterdiğini belirtti.

Çin ve Rusya, askeri ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, 10. Beijing Xiangshan Forumu'na katılan konuk Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Pazartesi günü bir araya geldi.

Çin ve Rusya'nın üst düzey ikili ilişkiler sürdürdüğünü belirten Zhang, iki ordu arasındaki ilişkilerin de güçlü bir gelişim ivmesi gösterdiğini söyledi.

Zhang, Çin'in çeşitli güvenlik tehditleri ve zorluklara aktif şekilde müdahale etmek, ayrıca küresel stratejik denge ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Şoygu ise Rusya'nın Çin ile faydaya dayalı etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, ayrıca iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu belirtti.