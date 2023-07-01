Çin ve Rusya arasında stratejik işbirliği görüşmeleri yapıldı

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldi. İki ülke liderleri arasında varılan uzlaşının rehberliğinde, hükümetler arası işbirliği mekanizmasının devreye sokulması ve sanayi işbirliğinin ilerletilmesi konuları ele alındı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Cuma günü Beijing'de Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, iki ülke liderinin stratejik rehberliği altında, Çin-Rusya arasında yeni dönemdeki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlıklı ve istikrarlı gelişme gösterdiğini ifade etti.

Zhang, Çin'in iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşının rehberliğinde, hükümetler arası işbirliği mekanizmasını devreye sokmak, sanayi işbirliğini ilerletmek ve iki ülkenin kalkınmasını hızlandırmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Manturov ise Rusya'nın, iki ülke arasında olumlu ve ileriye dönük bir sanayi işbirliği geliştirmek için Çin ile ortak çaba göstermeye istekli olduğunu belirtti.