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Çin ve Özbekistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve kalkınma stratejileri arasındaki sinerjinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.