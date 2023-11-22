Çin ve Özbekistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve kalkınma stratejileri arasındaki sinerjinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.
BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile Çin-Özbekistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının ilkini gerçekleştirdi, 21 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika