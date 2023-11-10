Çin ve Japonya Üst Düzey Siyasi İstişarede Bulundu

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Japon kabinesinin özel danışmanı ve Japonya Ulusal Güvenlik Sekreterliği Genel Sekreteri Takeo Akiba ile Beijing'de bir araya gelerek Çin-Japonya ilişkilerini değerlendirdi ve iyileştirmek için izlenmesi gereken yolu işaret etti.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Japon kabinesinin özel danışmanı ve Japonya Ulusal Güvenlik Sekreterliği Genel Sekreteri Takeo Akiba ile Perşembe günü Beijing'de bir araya gelerek Çin-Japonya üst düzey siyasi istişarede bulundu.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı olan Wang, Çin'in mevcut Çin-Japonya ilişkilerine dair ilkesel tutumunu değerlendirerek, Çin-Japonya ilişkilerini iyileştirmek ve geliştirmek için izlenmesi gereken yola işaret etti.

Taraflar görüşmede Çin ve Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirtilen ilkelere uyma ve ikili ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişim yoluna sokma yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit etti. İki taraf bu konuda iletişimi sürdürmek üzere uzlaştı.

Wang ayrıca Fukuşima'daki nükleer atık suyun denize boşaltılması, Taiwan, tarih ve diğer konularda Çin'in tutum ve endişelerini dile getirirken, Japonya'nın Çin-Japonya ilişkilerini geliştirmeyi umduğu yönündeki söylemlerini bir an önce somut eylemlere dönüştürmesi çağrısında bulundu.