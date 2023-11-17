Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki lider görüşmede, 'barış içinde bir arada yaşama', 'farlılıklarını yönetme' ve 'ortak stratejik menfaatler temelinde karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler yürütme' konusunda anlaştı.

Çin ve Japonya Liderleri APEC Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İki lider görüşmede, "barış içinde bir arada yaşama", "farlılıklarını yönetme" ve "ortak stratejik menfaatler temelinde karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler yürütme" konusunda anlaştı.

Şi, Doğu Asya'nın komşu iki ülkesinin, "stratejik bağlarını idrak etmesi" ve "farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi" gerektiğine işaret ederken Kişida, Çin ile Japonya arasında "yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin küresel barışa ve refaha katkı sağlayacağını" vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, mevcut uluslararası durumun kargaşa, risk ve zorluklarla dolu olduğuna dikkat çekerek, Çin ile Japonya'nın barış içinde bir arada yaşamasının ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiyle ortak kalkınmasının iki ülke halklarının menfaatine olduğunu belirtti.

Çin-Japonya ilişkilerinin tarihin mirası ile geleceğe yönelik beklentiler arasında kritik bir eşikte olduğuna işaret eden Şi, "Farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı yapıcı şekilde yönetmeli, birbirimiz tehdit değil işbirliği ortağı olarak görmeliyiz." dedi.

"Yüksek çitli küçük bahçeler oluşturmanın kimseye faydası yok"

Şi, Çin ve Japonya'nın ekonomik çıkarlarının iç içe geçmiş sanayi ve tedarik zincirlerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Yüksek çitli küçük bahçeler oluşturmanın, ekonomik bağları ve bağlantıları koparmanın kimseye faydası yok." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı ve öncesiyle bağlantılı tarihsel sorunların ve Tayvan meselesinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temeliyle bağlantılı olduğunun altını çizen Şi, Japonya'nın, bu temelin bozulmamasını veya sarsılmamasını güvenceye almasını istedi.

Şi, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu denize boşaltmasının küresel halk sağlığını ve deniz çevresini etkilediğine işaret ederek Japonya'dan, bu konuda yurt içinde ve yurt dışındaki meşru kaygılara kulak vermesi, bunları sorumlu ve yapıcı şekilde ele almasını istedi.

"Japonya ve Çin'in, küresel barış ve refaha katkı sorumluluğu var"

Kyodo ajansına göre, görüşmenin basına açık bölümde konuşan Kişida, "Uluslararası toplum, çatışma ve işbirliğinin karmaşık şekilde örüldüğü tarihi bir dönüm noktasında. Bu ortamda, uzun bir tarihi ve ebedi geleceği paylaşan komşular olarak Japonya ve Çin'in, küresel barış ve refaha katkıda bulunma sorumluluğu var." dedi.

Görüşmede iki lider, iki ülke arasında "ortak stratejik menfaatler" temelinde "karşılıklı olarak faydalı" ilişkiler kurulmasında fikir birliğine vardı.

Liderler, yeşil ekonomi, tıbbi bakım hizmetleri dahil çeşitli konularda uygun bir zamanda üst düzey ekonomik görüşmeler yapılması konusunda anlaştı.

Kişida, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden okyanusa boşaltılan radyoaktif atık su konusunda, iki ülkenin uzman düzeyli istişarelerde bulunmasında anlaştıklarını söyledi.

Şi ile görüşmesine yönelik Kişida, "Nereye gideceğimiz konusunda anlaştık. Bu, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmak." ifadesini kullandı.

İki liderin en son 2022'de Tayland'daki APEC Zirvesi marjında görüşmüştü.