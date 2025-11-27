Çin ve Japonya Arasındaki Tansiyon Artıyor: Askeri Müdahale Tartışmaları

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin yaptığı açıklamada, "Halk Kurtuluş Ordusu güçlü yeteneklere ve herhangi bir işgalciyi yenmeye yetecek güvenilir araçlara sahiptir. Japon tarafı sınırı, sadece yarım adım bile aşar ve kendi başına sorun açarsa, kaçınılmaz olarak acı bir bedel ödeyecektir" dedi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesinin ardından artan tansiyon düşmüyor. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan meselesinin "nasıl çözüleceğinin" yalnızca Çin'in iç işi olduğunu ve Japonya ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Çinlü sözcü, "Japonya, Tayvan'daki ciddi saldırı ve sömürgecilik suçları üzerinde derin bir muhasebe yapmamış, aksine dünya kamuoyuna aldırmadan Tayvan Boğazı'na askeri müdahale hayalini kurmuştur" dedi.

Japonya'ya mesaj niteliğinde açıklamalar yapan Jiang Bin, "Halk Kurtuluş Ordusu güçlü yeteneklere ve herhangi bir işgalciyi yenmeye yetecek güvenilir araçlara sahiptir. Japon tarafı sınırı, sadece yarım adım bile aşar ve kendi başına sorun açarsa, kaçınılmaz olarak acı bir bedel ödeyecektir" diye konuştu.

Takaichi'nin Tayvan konusundaki sözleri tartışmalara yol açmıştı

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin ülkesinin "varlığına yönelik tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmiş, Japonya yasalarının böyle bir tehdit durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Japonya'dan Yonaguni Adası'na orta menzilli karadan havaya füze sistemleri konuşlandırma adımı

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kouzumi, Tayvan'ın doğu kıyısına 108 kilometre uzaklıkta bulunan Yonaguni Adası'ndaki Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünü ziyaret ederek askeri personelle bir araya gelmişti. Kouzumi bu ziyarette yaptığı açıklamada, "Yonaguni garnizonuna yerleştirilmesi planlanan orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, adanın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu konuşlandırma ülkemize yönelik silahlı saldırı ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun bölgesel gerginliği artıracağı yönündeki görüşler doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Çin sert tepki göstermişti

Takaichi'ye sözlerini geri alma çağrısında bulunan Çin yönetimi, Japonya'nın Tayvan meselesine muhtemel bir askeri müdahalesinin güç ile karşılık bulacağı uyarısını yapmıştı. Çin, gelişmelerin ardından Japonya'ya seyahat ya da eğitim amacıyla gitmeyi düşünen vatandaşlarına kararlarını gözden geçirme uyarısında bulunmuştu. Çin'in ayrıca Japonya'dan yapılan deniz ürünleri ithalatını askıya alma kararı aldığı ve bunu resmi kanallar aracılığıyla Tokyo yönetimine ilettiği kamuoyuna yansımıştı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, Pekin yönetiminin yaşanan kriz hakkındaki tutumunu açıklamıştı. Mektubunda Takaichi'nin imasını "provokatif" olarak niteleyen Fu, Japonya'nın 1945'teki yenilgisinden bu yana ilk kez bir Japon liderin "Tayvan krizi Japonya krizidir" söylemini dile getirdiğine ve bunu kolektif meşru müdafaa hakkının kullanımına bağladığına dikkat çekmişti.

Tayvan, 40 milyon dolarlık bir ilave savunma bütçesi hazırlanacağını duyurmuştu

Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin'den gelen baskılara karşı Tayvan'ın kendini savunma konusundaki kararlılığının altını çizmesi gerektiğini belirtmiş, yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ilave savunma bütçesi hazırlanacağını duyurmuştu. Lai'nin ofisinden yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik konusunda asla taviz verilemez. Çin'in Tayvan ve Hint-Pasifik bölgesine yönelik tehditleri tırmanıyor. Yakın zamanda Japonya, Filipinler ve Tayvan Boğazı yakınlarında zorla gerçekleştirilen çeşitli askeri müdahaleler, denizcilik gri bölgeleri ve dezenformasyon kampanyaları bölgede derin bir rahatsızlığa neden oluyor ve bütün taraflar için zorluk çıkartıyor. Tayvan, kendini savunma konusunda kararlılığını göstermek zorunda. Çin'in bölgenin huzur ve istikrarı için her ülkenin bir sorumluluğu olduğunun farkında olduğunu ve özellikle de bölgedeki bir büyük güç olarak, bir büyük gücün sorumluluklarını yerine getireceğini umuyoruz" demişti. - PEKİN