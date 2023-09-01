Çin ve Güney Kore Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, ikili ilişkilerin gelişimi ve ekonomik işbirliği konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Perşembe günü Park'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in Güney Kore'ye yönelik politikasının süreklilik ve istikrarını koruduğunu belirtti. Bakan, ikili ilişkilerin gelişiminin doğası gereği itici güce ve mutlak bir mantığa sahip olduğunu ve bu ilişkinin herhangi üçüncü bir taraftan etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin ve Güney Kore'nin, diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asıl amaca sadık kalmaları, dostane işbirliğine yönelik doğru yola bağlı olmaları, iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmeye devam etmeleri, dış unsurların müdahalesine karşı korunmaları, ideolojik cepheleşmelerden kaçınmaları, istikrarlı ve uzun vadeli ikili ilişkiler için ortaklaşa çaba göstermeleri ve gelecek 30 yıl boyunca daha sürdürülebilir, dayanıklı ve yakın işbirliğinin önünü açmaları yönündeki gerekliliği vurguladı.

Karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari işbirliğinin ikili ilişkilerin dengeleyici faktörü olduğunu vurgulayan Wang, muazzam ekonomik kalkınma potansiyeli ve büyük bir pazarı olan Çin'in, üst düzey dışa açık ekonomi için yeni bir sistemin inşasını hızlandırdığını ve gelişen Çin-Güney Kore işbirliğinin de Güney Kore'nin sürdürülebilir refah ve kalkınmaya ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti.

Bakan, iki ülke halkına daha iyi hizmet verebilmek adına Güney Kore'nin stratejik özerkliğini güçlendirmesi, bağları koparmayı ve tedarik zincirlerini kesmeyi amaçlayan çeşitli küreselleşme karşıtı manevra ve hamleleri reddetmesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi temennisinde bulundu.

Wang, Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğinin dönem başkanı olarak üçlü işbirliğinin geliştirilmesinde oynadığı olumlu rol konusunda Güney Kore'yi desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Park ise Çin'in bazı bölgelerinde yakın zamanda meydana gelen sel felaketlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Hangzhou'da düzenlenecek 19. Asya Oyunları'nın barış ve birlik içinde başarıyla gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Güney Kore ve Çin'in yakın komşular ve önemli ortaklar olduğunu söyleyen Park, bu yılın, ikili ilişkilerin ikinci 30 yılının başlangıcı olduğunu hatırlattı. Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hükümetinin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerde elde edilen verimli sonuçlardan övgüyle bahsettiğini belirten Park, ikili ilişkilere değer ve destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Park, Çin ile üst düzey temasları artırmak, halklar arası etkileşimi güçlendirmek, karşılıklı anlayışı ilerletmek ve ikili ilişkileri aktif şekilde sağlam ve olgun hale getirmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

Güney Kore'nin üretim ve tedarik zinciri konusunda belirli bir ülkeyi hedef alarak bağları koparma niyetinin olmadığını belirten Park, "Çin kimliğini ortadan kaldırmanın" ne mümkün ne de arzu edilir bir durum olduğunu ifade etti.

Park, Güney Kore'nin Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, üretim ve tedarik zincirini istikrarlı ve engelsiz kılmaya, ayrıca bölgesel ekonomik büyümeyi ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

İki taraf görüşmede ayrıca, Japonya'nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltması ve Kore Yarımadası gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.