Çin ve Fransa, İkili İlişkileri Derinleştirme Konusunda Görüş Alışverişinde Bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ikili işbirliğini derinleştirme ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarma konularını ele aldı. İki ülke lideri arasında yapılan derinlemesine stratejik iletişim ve ayrıntılı bir planın hazırlanması, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü, Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı ve Paris Olimpiyat Oyunları yılı gibi önemli etkinliklerin değerlendirilmesi gibi konular görüşüldü.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ikili işbirliğini derinleştirme ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarma konularını ele aldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, görüşmede Çin-Fransa ilişkilerinin bu yılın başlarından itibaren sağlam gelişim ivmesini sürdürdüğünü kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan'da Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin tam anlamıyla başarılı geçtiğini ifade eden Wang, iki ülke liderinin derinlemesine stratejik iletişimde bulunduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair ayrıntılı bir plan hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Wang, önümüzdeki yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü, Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı ve Paris Olimpiyat Oyunları yılı olacağını hatırlattı. Wang, Çin'in bu fırsatı değerlendirerek iki liderin vardığı uzlaşıyı uygulamaya koymak, tüm alanlarda ve her seviyedeki etkileşimleri kapsamlı şekilde yeniden başlatmak, pandeminin yol açtığı kayıpları telafi etmek ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmak üzere Fransa'yla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin'in Avrupa'ya yönelik politikalarında istikrar ve sürekliliği koruduğunu kaydeden Wang, Çin'in her zaman Avrupa'yı çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak gördüğünü, ayrıca Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğe bağlılığını teşvik etme ve Çin-Avrupa ilişkilerinde aktif bir liderlik rolü oynama noktasında Fransa'yı desteklediğini kaydetti.

Colonna ise Çin'de yakın zamanda yaşanan seller nedeniyle taziyelerini iletti. Fransız bakan, Fransa ve Avrupa'nın stratejik özerkliğe bağlı kalacağını, küresel bölünmelere karşı çıkacağını, sanayi ve tedarik zincirlerinde bağların koparılıp kesilmesini kabul etmeyeceğini ve çok kutuplu, dengeli ve barışçıl bir dünya inşa etmeyi umduğunu vurguladı.

Colonna, Fransa'nın Çin'le olan dostluğuna ihtimam gösterdiğini ve iki liderin vardığı kritik uzlaşıya büyük önem atfettiğini dile getirdi. Colonna, Fransa'nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü fırsat bilerek çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları sağlayan ikili ilişkiler inşa etmeye, Avrupa-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesini teşvik etmeye ve uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunmaya istekli olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca Ukrayna, Nijer ve ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.