Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 6. toplantısında bir araya geldi. İki taraf, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü ve Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı'nı, halklar arası etkileşimlere daha fazla canlılık kazandırıp ilişkilerde daha fazla sonuç elde etmede bir fırsat olarak değerlendirmeyi kararlaştırdı.

Çin ve Fransa, halklar arası etkileşimi artırmak için işbirliği yapacak

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Çin'in başkenti Beijing'de iki tarafın temsilcileri olarak Çin- Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 6. toplantısına eş başkanlık etti.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda taraflar, iki cumhurbaşkanının vardığı önemli uzlaşıları uygulama ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü ve Çin- Fransa Kültür ve Turizm Yılı'nı, halklar arası etkileşimlere daha fazla canlılık kazandırıp ilişkilerde daha fazla sonuç elde etmede bir fırsat olarak değerlendirme konusunda mutabık kaldı.

Wang, halklar arası etkileşimlere yönelik üst düzey diyalog mekanizmasının, Çin- Fransa ilişkilerinin gelişimine ilişkin sağlam bir kamuoyu temeli oluşturduğunu ve farklı medeniyet ve sistemlere sahip ülkelerin uyumlu şekilde bir arada yaşaması için faydalı deneyimler elde edilmesini sağladığını söyledi.

Wang, Çin ve Fransa'nın kültürel ve halklar arası etkileşimlerini kapsamlı şekilde derinleştirmesi, halklar arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu artırması, Çin ile Avrupa arasındaki ve küresel medeniyetler arasındaki etkileşimler için bir model olarak pozitif rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Wang, iki tarafa önemli etkinliklerin başarılı olmasını sağlama, personel etkileşimini artırma, karşılıklı anlayışı geliştirme ve inovasyon işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Colonna ise iki tarafın iki ülke liderinin vardığı uzlaşıları aktif şekilde hayata geçirdiğini, Fransa-Çin kültürel ve halklar arası etkileşimleri kapsamlı şekilde devam ettirdiğini ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini ileri götürerek somut başarılar elde ettiğini söyledi.

Fransız vatandaşlarının Çin'i ziyaret etmesini kolaylaştırdığı için Çin tarafına teşekkür eden Colonna, Fransa'nın kültürel ve halklar arası etkileşimlere öncelik vermeyi ve Çin'le karşılıklı olarak faydalı temasları teşvik etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Toplantıdan sonra iki dışişleri bakanının huzurunda eğitim, bilimsel araştırma, kültür, turizm ve sağlık alanlarında işbirliği belgeleri imzalandı ve 2024'te Çin'le Fransa arasında gerçekleştirilecek yüksek kaliteli kültürel etkileşim etkinliklerinin listesi açıklandı. İki bakan ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü ve Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı logosunun tanıtımını da gerçekleştirdi.

İki bakan, Cuma günü de bir araya geldi. İki taraf, daha yakın üst düzey temasları sürdürme, uygulamaya yönelik işbirliğini derinleştirme, üçüncü taraf piyasa işbirliğini artırma ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklık için daha geniş alan açma konusunda mutabık kaldı.

İki taraf, Çin-Fransa halklar arası etkileşime yönelik üst düzey diyalog mekanizmasının 6. toplantısının sonuçlarını uygulama ve personel temaslarını daha fazla kolaylaştırma, iki ülke arasındaki halklar arası ilişkilerin daha canlı ve üretken hale getirme konusunda da anlaşmaya vardı.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.