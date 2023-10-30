Çin ve Fransa arasında ekonomik ve mali işbirliği görüşüldü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya gelerek, Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'ndan çıkan sonuçların uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki ülke lideri, Çin-Fransa ilişkilerinin yüksek düzeyli gelişme kaydettiğini belirtti ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde daha somut sonuçlar elde etmek için çalışacaklarını ifade etti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Pazar günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

İki taraf, 9. Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'ndan çıkan sonuçların uygulanması hakkında tatbiki ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü olan He, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Fransa ilişkilerinin yüksek düzeyli gelişme kaydettiğini belirtti.

Gelecek yılın Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişki kurulmasının 60. yıldönümü olacağını hatırlatan He, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamak, ayrıca ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde daha somut sonuçlar elde etmek üzere Fransa ile birlikte bu fırsatı değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Bonne ise Fransa-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile ekonomi, ticaret, finans ve diğer alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını kaydetti.