Çin ve Endonezya İşbirliğini Vurguladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile gerçekleştirdiği görüşmede işbirliği vurgusu yaparak, iki ülkenin stratejik ortaklığını derinleştirmeyi arzuladıklarını belirtti. İki lider, Çin ve Endonezya ilişkilerini ele aldı ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdiler.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Çin'de gerçekleştirdiği görüşmede işbirliği vurgusu yaparak, "İki ülke, aynı fikri paylaşan iki yol arkadaşı ve iki iyi ortak" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, resmi temaslarda bulunmak ve Çin'de 31'ncisi düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere ülkenin Chengdu kentine gelen Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. İki lider görüşme kapsamında Çin ve Endonezya ilişkilerini ele aldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, görüşmede Çin'in yeni bir kalkınma modelinin inşasını hızlandırdığını ve Endonezya'nın da 2045 Vizyonu hedefine doğru ilerlediğini hatırlatarak, "İki ülkenin ulusal modernleşme ve ulusal canlanma yolunda benimsediği kavramlar son derece uyumlu ve birbirini geliştirmesi için bir fırsat. İki ülke, aynı fikri paylaşan iki yol arkadaşı ve iki iyi ortak" dedi. Çin Devlet Başkanı Xi, Çin ile Endonezya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıl dönümü vesilesiyle stratejik işbirliğini daha yüksek düzeyde derinleştirmeyi arzuladıklarını belirtti. Çin'in Endonezya ile iletişimini sürdürmeyi istediğine dikkat çeken Xi "İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasındaki '2+2' diyalog mekanizmasının başlatılmasını ve üst düzey stratejik karşılıklı güven oluşturulmasını arzuluyoruz" dedi. Çin-Endonezya işbirliği kapsamında inşa edilen Jakarta-Bandung hızlı tren hattının trafiğe açılmak üzere olduğuna dikkat çeken Xi, iki ülkenin yeni enerjili araçlar ve akıllı şehirler gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirmesi, sanayide dijital dönüşümü ortaklaşa ilerletmesi gerektiğini kaydetti. Çin'in Endonezya ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) hayata geçirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliği, yoksullukla mücadele, kırsal kesimin canlandırılması, mesleki eğitim, sağlık ve turizm gibi farklı alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyeyen Xi, Endonezya ile G20 ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalar kapsamında iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Endonezya-Çin işbirliği

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, görüşmede Jakarta-Bandung hızlı tren hattının planlandığı gibi bu yılın Ağustos ayında trafiğe açılacağını hatırlatarak, Endonezya'da Çin'in katıkısıyla yürütülen stratejik projelerin pürüzsüz şekilde ilerlediğini söyledi. Endonezya'nın tek Çin politikasına bağlı olduğuna dikkat çeken Widodo, Çin ile yatırım, balıkçılık, gıda güvenliği, tıp ve sağlık hizmetleri gibi farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi arzuladıklarını kaydetti. Endonezya'nın ASEAN'ın dönem başkanı olduğunu belirten Widodo, ASEAN'ın bölgedeki merkezi rolünün korunması konusunda Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi istediğini ifade etti.

Görüşmenin ardından, iki devlet başkanının huzurunda Endonezya'dan Çin'e tarım ürünleri ihracatı ve ortak AR-GE projeleri yürütülmesi dahil olmak üzere bir dizi işbirliği belgesi imzalandı.

Çin'in diplomasi trafiği

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31'ncisi düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'nın açılış törenine, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yanı sıra Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye, Guyana Devlet Başkanı Mohamed İrfan Ali, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nın katılacağı kaydedildi.

Dünya Üniversite Oyunları

Çin 2 yılda bir düzenlenen üniversite öğrencisi sporcuların katıldığı Dünya Üniversite Oyunları'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Dünya Üniversite Oyunları etkinliği yarın Chengdu kentinde açılış töreniyle başlayacak. Oyunların açılışının Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından yapılacağı etkinlik, 8 Ağustos'ta sona erecek. Dünya Üniversite Oyunları, 2001 yılında Çin'in başkenti Pekin'de 2011 yılında ise Shenzhen kentinde düzenlenmişti. Çin'de 2021 yılında düzenlenmesi planlanan oyunlar, Covid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenmişti. - PEKİN