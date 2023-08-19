Çin ve Danimarka, İşbirliğini Güçlendirmek İçin Anlaştı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Beijing'de bir araya geldi. Taraflar, ikili işbirliğini ve Çin-Avrupa işbirliğini güçlendirme konusunda uzlaştı. Wang, Çin'in dünyaya açılımını genişleteceğini ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini belirtti. Rasmussen ise Danimarka'nın Çin'le işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.