Çin ve Danimarka, İşbirliğini Güçlendirmek İçin Anlaştı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Beijing'de bir araya geldi. Taraflar, ikili işbirliğini ve Çin-Avrupa işbirliğini güçlendirme konusunda uzlaştı. Wang, Çin'in dünyaya açılımını genişleteceğini ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini belirtti. Rasmussen ise Danimarka'nın Çin'le işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.
BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Danimarkalı mevkidaşı Lars Lokke Rasmussen ile görüştü, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika