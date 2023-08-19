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Çin ve Danimarka, İşbirliğini Güçlendirmek İçin Anlaştı

Politika Haberleri

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Beijing'de bir araya geldi. Taraflar, ikili işbirliğini ve Çin-Avrupa işbirliğini güçlendirme konusunda uzlaştı. Wang, Çin'in dünyaya açılımını genişleteceğini ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini belirtti. Rasmussen ise Danimarka'nın Çin'le işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Danimarkalı mevkidaşı Lars Lokke Rasmussen ile görüştü, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Politika

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