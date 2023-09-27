Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Başkan adayı Sultan Al Jaber ile görüştü.

Çin ve BAE, COP28 Başkan Adayı Sultan Al Jaber ile Görüştü

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan adayı ve BAE'nin iklim değişikliği özel temsilcisi Sultan Al Jaber ile bir araya geldi, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)