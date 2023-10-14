Çin ve Avrupa Birliği arasında stratejik diyalog toplantısı gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İki taraf, ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımın genişletilmesi ve ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde ilerlemesi konularında anlaşmaya vardı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile 12. Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in AB'yle olan ilişkilerine büyük önem verdiğini ve AB'yi çok kutuplu dünyada önemli ve bağımsız bir kutup olarak gördüğünü söyledi.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu kaydeden Wang, iki tarafın her seviyede temaslara yeniden başladığını, yeşil, dijital, ekonomik ve ticaret alanlarındaki üst düzey toplantıların başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve Çin-AB ilişkilerinin direnç ve canlılığını sergileyen yeni bir uzlaşı ve sonuçların elde edildiğini belirtti.

Bakan, stratejik diyalog yoluyla iki tarafın, birbiri hakkında doğru bir anlayışa sahip olması, ortaklığa bağlılığını sürdürmesi, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmesi ve yanlış anlayış ve yanlış hesaplamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

"Bu yılın sonlarına doğru gerçekleştirilecek liderler toplantısına tam olarak hazırlık yapmamız, diyalog ve işbirliğini ileriye taşımamız, karşılıklı açıklığa bağlı kalmamız, ticaret ve yatırımı genişletmemiz, ayrışmaya karşı çıkmamız ve halklar arası etkileşimleri teşvik etmemiz gerekiyor" diyen Wang, iki tarafın farklılıklarını uygun şekilde ele alması ve işbirliği önündeki engelleri kaldırarak ikili ilişkilerin sorunsuz ve istikrarlı şekilde gelişmesini sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan, "Çok taraflılık bayrağını yükseklere taşımalı ve uluslararası ve bölgesel hassas meselelere ortak şekilde müdahale ederek dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik getirmeliyiz" diye konuştu.

Borrell ise AB'nin Çin'le olan ilişkilerine büyük önem verdiğini ve yapıcı ve istikrarlı AB-Çin ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

AB ile Çin arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğinin iki tarafın çıkarına olduğunu ve AB'nin Çin'e kapısını kapatmayacağını belirten Borrell, AB'nin ticaret savaşına girmeyeceğini ve Çin'in kalkınmasını kontrol altına alma gibi bir niyetinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Borrell, AB'nin Çin'in refah ve istikrarını görmekten mutlu olduğunu ve Çin'le iklim değişikliği konusundaki işbirliğini güçlendirmeyi iple çektiğini ifade etti.