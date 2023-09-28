Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Chen Wenqing, Çin'le Almanya arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığı zenginleştirip pekiştirmek amacıyla kolluk ve güvenlik diyaloğu ve etkileşimini daha da güçlendirmek üzere Almanya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin ve Almanya, kolluk ve güvenlik diyaloğunu güçlendirmek için çalışacak

BERLİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Chen Wenqing, Çin'le Almanya arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığı zenginleştirip pekiştirmek amacıyla kolluk ve güvenlik diyaloğu ve etkileşimini daha da güçlendirmek üzere Almanya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı da olan Chen, Salı günü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 4. Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu'nun açılışında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in iki ülke arasındaki kolluk ve güvenlik işbirliğine her zaman büyük önem verdiğini ve bu işbirliğini desteklediğini kaydeden Chen, Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu mekanizmasının, iki ülkenin ortak güvenlik çıkarlarının korunmasına katkı sunduğunu belirtti.

Üst düzey planlamanın güçlendirilmesi, stratejik koordinasyonun vurgulanması ve işbirliği mekanizmalarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan Chen, iki tarafın da gerçek tehditlere odaklanması, potansiyel risklere dikkat etmesi, işbirliği ve yenilikçi kalkınmayı teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.

Chen ayrıca karşılıklı güvenin teşvik edilmesi, şüphelerin giderilmesi ve ikili ilişkilerin gelişimine istikrar ve emniyet kazandırılması çağrısı yaptı.