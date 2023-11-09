Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın San Francisco'da gerçekleştireceği görüşme için iki ülkenin birlikte çalışma kararı aldığını söyledi. İki liderin bir araya gelip gelmeyeceği ise Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Toplantısı sırasında belirlenecek.

Çin ve ABD, Xi Jinping ve Joe Biden'ın San Francisco'da gerçekleştireceği görüşme için birlikte çalışma kararı aldı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın San Francisco'da gerçekleştireceği görüşme için iki ülkenin birlikte çalışma kararı aldığını söyledi.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında San Francisco'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Toplantısı sırasında iki liderin bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, "Bu arada, San Francisco yolculuğu sorunsuz olmayacağı gibi, kendimizi otomatik pilota da emanet edemeyiz" dedi.

İki tarafın da, iki ülke liderinin Bali'de vardığı mutabakatı hakiki anlamda uygulaması gerektiğini vurgulayan sözcü, iki taraf açısından en önemli şeyin aksaklıklar karşısında güçlü durmak, engelleri aşmak, ortak anlayışı genişletmek ve potansiyel sonuçları çoğaltmak olduğunu söyledi.