Çin ve ABD, Malta'da görüşmelerde bulundu

Çin Dışişleri Bakanı ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Malta'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İki taraf, Asya-Pasifik, denizcilik ve dış politika konularında istişarelerde bulunma konusunda anlaştı.

VALETTA, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Malta'da Cumartesi ve Pazar günleri bir dizi görüşmede bulundu. Yetkililer, üst düzey temasları sürdürmenin yanı sıra Asya-Pasifik, denizcilik ve dış politika konularında istişarelerde bulunma konusunda anlaşmaya vardı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğuna işaret ederek, ABD'nin Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye uyması ve "Taiwan bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İki taraf görüşmelerde, Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşturulması ve geliştirilmesi konusunda samimi, önemli ve yapıcı stratejik iletişim gerçekleştirdi.

Çin'in kalkınma sürecinin içten gelen güçlü bir itici güce sahip olduğunu, mutlak tarihsel mantığı takip ettiğini ve durdurulamayacağını belirten Wang, Çin halkının meşru kalkınma hakkından mahrum bırakılamayacağını ifade etti.

İki taraf, iki ülke lideri tarafından Bali'de varılan önemli mutabakatı hayata geçirmeye devam etme, üst düzey temasları sürdürme, Asya-Pasifik, denizcilik ve dış politika konularında iki ülke arasında istişarelerde bulunma konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasında personel değişimini daha fazla destekleyecek ve kolaylaştıracak tedbirleri görüştü.

Görüşmede Asya-Pasifik bölgesindeki durum, Ukrayna, Kore Yarımadası ve diğer uluslararası ve bölgesel konular da ele alındı.