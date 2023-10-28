Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin-ABD ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Çin ve ABD, İlişkileri ve Bölgesel Konuları Görüştü

WASHİNGTON, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cuma günü bir araya geldi.

İki taraf, Çin-ABD ilişkileri, üst düzey ikili temaslar ve İsrail-Filistin çatışmasının da aralarında bulunduğu ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konularda kapsamlı ve yapıcı stratejik iletişimde bulundu.

Taraflar, San Francisco'da iki devlet başkanı arasında gerçekleştirilecek toplantıya yönelik ortak çalışmada bulunma konusunda mutabakata vardı.

"Taiwan'ın bağımsızlığının" Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu ve ABD-Çin ilişkilerindeki en büyük zorluğu teşkil ettiğini kaydeden Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığına" şiddetle karşı çıkılması ve bunun somut eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang ayrıca, Çin'in Güney Çin Denizi konusundaki net duruşu hakkında da açıklamalarda bulundu.

İki taraf, stratejik iletişimi sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.