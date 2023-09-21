Çin ve ABD, İletişimi Güçlendirmeli ve Farklılıkları Yönetmeli

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkesine dayalı olarak iletişimlerini güçlendirmesi ve farklılıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinden oluşan üç ilke doğrultusunda Çin ve ABD'nin iletişimi güçlendirmesi ve farklılıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini belirtti.

Han, Çarşamba günü New York'taki BM Genel Kurulu çerçevesinde ABD dostluk grupları ve düşünce kuruluşlarının başkanları ile toplumun her kesiminden insanlarla bir araya geldiği toplantıda söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin ve ABD'nin iki ülke lideri tarafından Endonezya'nın Bali adasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmesi gerektiğini belirten Han, toplantıya katılan ABD'lilere, ikili ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesi için ekonomi, ticaret ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda Çin-ABD işbirliğinin teşvik edilmesinde aktif rol oynamaları çağrısında bulundu.

Çin ekonomisinin toparlanmakta ve yüksek hızlı büyümeden yüksek kaliteli kalkınmaya geçiş yapmakta olduğunu belirten Han, Çin'in ekonomik hacminin büyümesine büyük önem verdiğini, ekonomik büyümenin kalitesini ve verimliliğini artırmaya ise daha da çok önem verdiğini ifade etti.

Han, ülkesinin bir yandan dünya genelindeki yatırımcılar için karşılıklı fayda sağlayan işbirliği fırsatları sunarken, diğer yandan da üst düzey dışa açılmayı kararlılıkla sürdüreceğini, başka ülkelerle kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği arayışında olacağını ve dünya ekonomisinin toparlanması ve büyümesi için daimi bir itici güç sağlayacağını söyledi.

Çin'in yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden övgüyle bahseden ABD'li katılımcılar ise ABD ve Çin'in her düzeyde teması ve personel etkileşimini sürdürmesi ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemesi temennisinde bulunarak bu yönde çalışmaya devam etmek istediklerini belirttiler.