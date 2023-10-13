Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve ABD'nin iletişim ve diyaloğun güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Han, iki ülkenin ortak çıkarlarına odaklanarak işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Çin ve ABD arasındaki iletişim ve diyaloğun güçlendirilmesi önemli

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, mevcut koşullarda Çin ve ABD'nin her seviyede iletişim ve diyaloğu güçlendirmesinin özellikle önemli olduğunu söyledi.

Perşembe günü 5. Çin-ABD Seçkin Kişiler Forumu toplantısına katılmak üzere Beijing'de bulunan ABD temsilcileriyle görüşen Han, "Böylece karşılıklı anlayış ve güvenin artırılmasına, uzlaşının inşa edilmesine, farklılıkların uygun şekilde ele alınmasına ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğine yönelik elverişli koşulların oluşturulmasına yardımcı olunabilir" dedi.

Han, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'nin farklılıklardan çok daha fazla ortak çıkara sahip olduğunu, ekonomi ve ticaret ile bilim ve teknolojinin yanı sıra iklim kaynaklı zorluklarla mücadelede kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini güçlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Han, Çin'in ABD'yle ilişkilerini daima karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayanan üç ilke temelinde değerlendirip yürüttüğünü belirtti.

Forumda temsilcilerin samimi etkileşimde bulunmasını ve Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmasına yönelik umudunu belirten Han, forumun tam anlamıyla başarılı geçmesini diledi.

ABD-Çin ilişkilerinin her iki ülke ve genel olarak dünya açısından önemli olduğunu kaydeden ABD temsilcileri, forumda diyalog yoluyla işbirliğini ele almak ve tatbiki sonuçlar elde etmek, ayrıca ABD-Çin ilişkilerinin yeniden sağlam ve istikrarlı bir çizgiye oturtulmasına katkıda bulunmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.