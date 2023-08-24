Çin Ulusal Siyasi Danışmanları Bilim-Teknoloji İnovasyonu Konusunda Görüşlerini Paylaştı

Çin'in ulusal siyasi danışmanları, bilim-teknoloji inovasyon sisteminin geliştirilmesi ve inovasyon odaklı kalkınma stratejisinin uygulanmasına hız verilmesi konusunda görüşlerini paylaştı. Toplantıda temel araştırma, girişim inovasyonu, biyotıptaki gelişmeler, endüstriyel yazılım, yapay zeka ve bilimin yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulusal siyasi danışmanları, Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen bir toplantıda bilim-teknoloji inovasyon sisteminin geliştirilmesi ve inovasyon odaklı kalkınma stratejisinin uygulanmasına hız verilmesi konusunda görüşlerini paylaştı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, 14. CPPCC Ulusal Komitesi Daimi Komitesi'nin üçüncü oturumunun genel kurul toplantısına katıldı.

CPPCC Ulusal Komitesi Daimi Komitesinin 13 üyesi temel araştırma, girişim inovasyonu, biyotıptaki gelişmeler, endüstriyel yazılım, yapay zeka ve bilimin yaygınlaştırılması gibi konularda konuşma yaptı.

Üyelerden Wang Zhigang ve Huang Wei, temel araştırmaları güçlendirmek için kilit teknolojik sorunları kökünden çözmek, ayrıca bilim ve teknolojide kendine güven ve kendi kendini güçlendirmenin yüksek seviyelerde başarılması için zemini sağlamlaştırmak gerektiğini kaydetti.

Huang Runqiu ise Güzel Çin İnisiyatifi'ni teşvik etmek amacıyla ekolojik çevre inşası için sorun odaklı ve uygulama odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve teknolojik desteğin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Toplantıya CPCCC Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Su Hui başkanlık etti.