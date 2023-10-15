Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, G20'ye, gelişmekte olan ülkelere daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu. He, başkanlık ettiği bir heyetle, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen 9. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı ve açılış konuşması yaptı.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı G20'ye Gelişmekte Olan Ülkelere Destek Çağrısı Yaptı

YENİ DELHİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, G20'ye, gelişmekte olan ülkelere daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu.

He, başkanlık ettiği bir heyetle, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen 9. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı ve açılış konuşması yaptı.

Küresel kalkınmanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten He, uluslararası ekonomik işbirliğinin ana platformu olarak G20'nin daha kapsayıcı, daha evrensel ve daha dirençli küresel kalkınmayı teşvik etmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla destek sağlaması gerektiğini söyledi.

He, G20'nin yasama organının, küresel kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmak için iletişim ve alışverişleri güçlendirmesi ve kalkınma, dayanışma, işbirliği, kapsayıcılık ve dışa açıklığa öncelik veren işbirliği kavramına bağlılığını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

He; Çin'in, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni aktif şekilde uygulamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek için tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

He, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ve Pan-Afrika Parlamentosu Başkan Vekili Ashebiri Gayo ile de ayrı görüşmelerde bulundu.