Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı

Xinhua - Politika
 - Güncelleme:
Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Devlet Konseyi'nin Pazartesi günü yayınladığı bir genelgeye göre Çin, üç yaşın altındaki çocukların ebeveynlerine yönelik vergi indirimi politikaları duyurdu. Genelgede, 1 Ocak 2022'den başlayarak bu ebeveynlerin kişisel vergilendirilebilir gelirlerinin her bir bebek için ayda toplam 1.000 yuan (157 ABD doları) azaltılacağı kaydedildi. Genelgeye göre indirimin tamamı bir ebeveyn tarafından kullanılabilir […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Devlet Konseyi'nin Pazartesi günü yayınladığı bir genelgeye göre Çin, üç yaşın altındaki çocukların ebeveynlerine yönelik vergi indirimi politikaları duyurdu. Genelgede, 1 Ocak 2022'den başlayarak bu ebeveynlerin kişisel vergilendirilebilir gelirlerinin her bir bebek için ayda toplam 1.000 yuan (157 ABD doları) azaltılacağı kaydedildi. Genelgeye göre indirimin tamamı bir ebeveyn tarafından kullanılabilir ya da eşit bir şekilde bölüşülebilir. Bu politika, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin Temmuz ayında aldığı, uzun vadeli ve dengeli nüfus gelişimini desteklemek için doğumlar konusundaki politikaları geliştirme kararının bir uygulaması.

Xinhua / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Vergi, Mart, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title