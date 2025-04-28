Çin, Trump'ın Xi ile Görüştüğünü Yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Time dergisine verdiği röportajda Xi Jinping'in kendisini aradığını söylemesi üzerine Trump ile Jinpiing arasında son dönemde bir görüşme olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin tarafından yalanlama gelmiş, ABD tarafı ise görüşmelerin gerçekleştirildiği konusunda ısrarcı olmuştu. ABD-Çin arasındaki Gümrük vergisi müzakereleri konusundaki Trump'ın Time dergisine verdiği röportajda Xi Jinping'in kendisini aradığını söylemesi üzerine Çin tarafı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Trump ile Jinpiing arasında son dönemde bir görüşme olmadığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, basın toplantısında Çin ve ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda herhangi bir istişare ya da müzakere yapmadığını söyledi.

ABD-Çin arasında ticaret görüşmeleri bilmecesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong "Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" demişti.

Çin'e yalanlama ise bu kez ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Bu sabah bir toplantı yaptılar. 'Onların' kim olduğu önemli değil. Bunu daha sonra açıklayabiliriz ama bu sabah toplantıları vardı ve biz de Çin ile görüşüyorduk" ifadelerini kullanmıştı. - PEKİN