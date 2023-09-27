Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ihracat kontrol önlemlerine karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çinli kurumları ihracat kontrol listesine eklemesine karşı çıktıklarını belirtti. Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini ve ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını ifade etti.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin, İran yahut Rusya'yla sözde askeri faaliyetler ya da ilişkiler kurulmasını bahane ederek bazı Çinli kurumları ihracat kontrol listesine eklemesine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını, ABD'li olmayan işletme ve bireyleri baskılamak üzere devlet gücünü kullandığını ve tüm bunların tipik ekonomik zorlama ve tek taraflı zorbalık eylemleri olduğunu belirtti.

ABD'nin yanlış uygulamalarını derhal düzeltmesi ve Çinli şirket ve bireyleri mesnetsiz şekilde baskılamaya son vermesi gerektiğini kaydeden sözcü, Çin'in söz konusu şirket ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözeteceğini sözlerine ekledi.