Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin ve ABD'nin İşbirliği İçin Fırsat Oluşturması Gerektiğini Belirtti

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin ve ABD'nin kalkınma ve ilerlemesinin birbirleri için zorluk değil fırsat oluşturması gerektiğini belirtti. Wang, ABD senato heyeti ile görüşmesi sırasında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao Pazartesi günü, Çin ve ABD'nin kalkınma ve ilerlemesinin birbirleri için zorluk değil fırsat oluşturması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından Salı günü yayımlanan yazılı açıklamaya göre Wang, Çoğunluk Lideri Chuck Schumer başkanlığındaki Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan ABD senato heyeti ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

İki ekonominin tamamlayıcı niteliğinin rekabetten çok daha ağır bastığını, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin doğası gereği karşılıklı fayda sağladığını vurgulayan Wang, işbirliğinin iki ülke için tek doğru seçenek olduğuna işaret etti.

Toplantıda taraflar, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ile ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında rasyonel ve faydalı tartışmalar yürüttü.

Wang, Çin'in rekabetten kaçmadığını ancak rekabetin adil ve doğru şekilde yapılması, ayrıca uluslararası ekonomik ve ticari kurallara dayanması gerektiğini söyledi. Bakan, ABD'yi güvenlik sınırlarını doğru şekilde tanımlayarak güvenlik kavramını aşırı genişletmekten ve ilgili konuları siyasileştirip araç haline getirmekten kaçınmaya çağırdı.

Bakan, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerini savunan Çin'in, ticari işbirliği için sağlam bir ortam yaratmak, ayrıca ikili ticaret ve yatırımı teşvik etmek üzere ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Wang ayrıca ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kontrolleri ve yatırım kısıtlamaları, Çinli şirketlere yönelik yaptırımlar, iki taraflı personel değişimine yönelik kısıtlamalar ve ABD'de yatırım yapan Çinli şirketlere yapılan muameleler gibi meselelere ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Schumer ise görüşmede ABD ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülke için kritik önem taşıdığını belirtti.

ABD Kongresi'nde yer alan iki partinin de Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiğini kaydeden Schumer, Çin ile bağları koparma arayışında olmadıkları gibi iletişim ve etkileşimi güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.