Çin, Tarım Arazi Koruma Yasası Tasarısı Üzerinde Çalışıyor

Çin, gıda güvenliğini sağlama çabaları çerçevesinde tarım arazilerinin korunmasını daha da güçlendirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Huaying şehrinin Yongxing kasabasındaki bir tarım arazisinde mısır hasadı yapan bir biçerdöver, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Qiu Haiying/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, gıda güvenliğini sağlama çabaları çerçevesinde tarım arazilerinin korunmasını daha da güçlendirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Gıda güvenliğine ilişkin yasa tasarısı Cuma günü Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne ikinci okuma için sunuldu.

Tasarı, tarım arazilerinin kalitesinin arttırılması, terk edilmiş arazilerin ıslahının güçlendirilmesi ve tuzlu-alkali arazilerin kapsamlı kullanımının teşvik edilmesi için önlemler alınmasını öngörüyor.

Yasa tasarısı, ülkenin ekilebilir arazilerin korunması için sıkı bir sistem kurmasını ve yüksek kaliteli tarım arazilerinin gelişiminin hızlandırılmasını öngörüyor.

Taslağa göre, ilçe düzeyinde veya üzerindeki yerlerde görev yapan hükümet yetkililerinin, terk edilmiş arazilerin yerel koşullara göre sınıflandırılarak işlenmesini teşvik etmesi ve arazinin rehabilitasyonuna rehberlik edecek önlemler alması gerekiyor.

Tuzlu-alkali arazilerin kapsamlı kullanımı için planlama ve mali destek politikalarının uygulamaya konulması ve bu alandaki sosyal yatırımların teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi için de çalışmalar yapılması gerekiyor.

Tuzlu-alkali arazinin gelişim ve kullanım potansiyelinden faydalanmak, farklı alan ve kategorilerde tuzlu-alkali tarım arazisi ıslahı ve iyileştirmesi uygulamak ve tuzlu-alkali toleranslı çeşitlerin ıslahını hızlandırmak için önlemler alınması gerekiyor.