Çin, Taiwanlı siyasetçinin diyalog çağrısını strateji olarak değerlendiriyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Taiwanlı siyasetçi Hsiao Bi-khim'in anakara ile diyalog çağrısının oy toplama stratejisi olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwanlı siyasetçi Hsiao Bi-khim'in kısa süre önce anakara ile diyalogdan bahsetmesinin oy toplamaya yönelik bir stratejiden ibaret olduğunu belirtti.

Chen, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) mensubu Hsiao Bi-khim'in, "Taiwan için anakara ile savaşmak gibi bir seçenek söz konusu değil. Barışı sürdürmek için tek seçenek anakara ile iletişim kurmak" şeklindeki sözlerine yanıt olarak Çarşamba günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, 1992 Mutabakatı'nı kabul etmeyi reddedip inatla "Taiwan'ın bağımsızlığından" tavır aldığına bakıldığında, Hsiao'nun barışı korumak için Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında iletişim ve diyalogdan bahsetmesinin, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' söyleminin doğasını ve vereceği zararı gizleme hamlesi ve göz boyama yoluyla oy toplama girişiminden başka bir şey olmadığını" söyledi.

Chen, 1992 Mutabakatı'nın, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında diyalog ve müzakere için ortak bir siyasi zemin olduğunu vurguladı.

Sözcü, "1992 Mutabakatı'nın siyasi zeminini destekledikleri sürece, Taiwan'daki herhangi bir siyasi parti veya grubun bizimle iletişime geçmesinin önünde hiçbir engel yok" dedi.