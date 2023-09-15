Çin, Taiwan'a silah satışına karışan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in, Taiwan'a silah satışına karışan iki ABD'li şirkete yaptırım uygulamaya karar verdiğini söyledi.

Mao, Cuma günkü olağan basın toplantısında, ABD hükümetinin Çin'in sert muhalefetini hiçe sayarak kasıtlı olarak Çin'in Taiwan bölgesine silah sağladığını kaydetti. Mao, bu durumun, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara aykırı olduğunu ve Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltaladığını belirtti. Sözcü, ABD'nin daha da ileri giderek Taiwan'ı silahlandırma şeklindeki yanlış ve tehlikeli yola girdiğini vurguladı.

Mao, ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde bulunan Lockheed Martin Corporation şirketinin 24 Ağustos'ta ilan edilen ABD'nin Taiwan'a silah satışına ana yüklenici olacak doğrudan katıldığını dile getirdi. Sözcü, Northrop Grumman şirketininse ABD'nin Taiwan'a yönelik birkaç silah satışına katıldığını kaydetti.

Mao, "Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca Çin, bahsi geçen ABD savunma şirketlerine yaptırım uygulamaya karar vermiştir" dedi.

Mao, Çin hükümetinin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma kararlığında asla sarsılma olmayacağını vurguladı.

Sözcü, "ABD'yi samimi şekilde tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine riayet etmeye, Taiwan'a silah satışını durdurmaya, Taiwan'la askeri işbirliğine son vermeye ve Taiwan'ı silahlandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ABD, Çin'in kararlı tepkisiyle karşılaşacaktır" diye ekledi.