Çin-Suriye Stratejik Ortaklığı Kuruldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin-Suriye stratejik ortaklığının kurulduğunu duyurdu. İki lider, Çin'de gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkilerin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin- Suriye stratejik ortaklığının kurulduğunu duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, davet üzerine geldiği Çin'de yarın yapılması planlanan 19. Asya Oyunları'nın açılışı öncesinde Hangzhou kentinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirdi. Esad ile Xi, Çin ile Suriye arasında "stratejik ortaklık" kurulduğunu ilan etti. Xi görüşmede, Çin ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinden bu yana geçen 67 yıl içinde ikili ilişkilerin uluslararası ortamdaki değişimlerin sınamasından geçtiğini ve dostluğun güçlendiğini ifade etti. Xi, "Stratejik ortaklığın kurulması, ikili ilişkilerin tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak" dedi.

Çin'in Suriye ile ilişkilerini zenginleştirmeye ve stratejik ortaklığı devamlı ilerletmeye hazır olduğunu vurgulayan Xi, Çin ile Suriye'nin birbirini temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine ilişkin hususlarda kararlılıkla desteklediğini belirtti. Xi, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruyacağını, uluslararası adalet ve hakkaniyeti koruyacağını ifade ederek, "Çin, Suriye'nin dış müdahaleye karşı çıkmasına, tek taraflılığı ve zorbalığı reddetmesine, ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına destek verecek" şeklinde konuştu. Çin'in Suriye'nin yeniden inşasını yürütmesine, terörle mücadele kapasitesinin artırılmasına ve ülkede siyasi çözümü ilerletmesine destek verdiğini kaydeden Xi, "Çin, Suriye'nin diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini, uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını destekliyor" dedi.

"Suriye, Çin'in sadık dostu ve uzun vadeli ortağı olmaya hazır"

Esad ise Çin'in uluslararası ilişkilerde her zaman adaletten yana olduğunu, uluslararası hukuk ve insani ilkeleri destekleyerek önemli ve yapıcı bir rol oynadığını söyledi. Esad, "Suriye, Kuşak ve Yol Girişimi, Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi'ni son derece takdir ediyor, sıkı bir şekilde destekliyor ve bunlara aktif olarak katılacak" diye konuştu. Çin hükümetine Suriye halkına verdiği "paha biçilmez" destekten dolayı teşekkür eden Esad, "Suriye, Çin'in iç işlerine yönelik her türlü müdahaleye kesin bir şekilde karşı çıkıyor ve Çin'in sadık dostu ve uzun vadeli ortağı olmaya hazır" dedi. Esad, Suriye'nin, Suriye-Çin stratejik ortaklığının kurulmasını, ikili dostane iş birliğini güçlendirmek, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu artırmak için bir fırsat olarak değerlendireceğini vurguladı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ekonomik ve teknoloji alanlarında ikili iş birliği belgeleri imzalandı. Ayrıca, iki ülke tarafından stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin ortak bildiri yayınlandı. - PEKİN