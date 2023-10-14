Çin Savunma Bakanlığı, Üçüncü Ülkelere Karşı Askeri Baskı Yapmayı Sonlandırma Çağrısı Yaptı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, bazı ülkelere üçüncü bir ülkeye karşı askeri baskı yapmak amacıyla ikili ittifak antlaşmalarını kullanmaya son verme çağrısı yaptı. Zhang, ABD'nin yakın zamanda ABD-Japonya ittifakı ve Taiwan Boğazı ile Diaoyu Adası'nı ilgilendiren güvenlik konuları hakkındaki açıklamalarına ilişkin gazetecilerden gelen bir soruya yanıt olarak Cuma günü söz konusu açıklamayı yaptı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, bazı ülkelere üçüncü bir ülkeye karşı askeri baskı yapmak amacıyla ikili ittifak antlaşmalarını kullanmaya son verme çağrısı yaptı.

Zhang, ABD'nin yakın zamanda ABD- Japonya ittifakı ve Taiwan Boğazı ile Diaoyu Adası'nı ilgilendiren güvenlik konuları hakkındaki açıklamalarına ilişkin gazetecilerden gelen bir soruya yanıt olarak Cuma günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin'in her zaman bazı ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliklerinin üçüncü bir ülkeyi hedef almaması ve bölgesel barış ile istikrarı zedelememesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Zhang, Diaoyu Adası ve bağlantılı adaların antik çağlardan beri Çin'in öz toprakları olduğunu ifade etti.

Sözcü, ABD ve Japonya'nın söylediği ve yaptığı şeylerin, bu mutlak doğruları değiştirmeyeceğini ve Çin'in egemenlik ile toprak bütünlüğünü korumaya yönelik güçlü kararlılığını ve iradesini sarsmayacağını belirtti.

Japonya'nın 2024 mali yılında rekor düzeydeki askeri bütçesine ilişkin bir soruya yanıt veren Zhang, Japonya'nın askeri genişleme yolunda ilerlemekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Zhang, son yıllarda Japonya'nın barışçıl anayasasını ve savunma odaklı politikasını amansız şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Japonya'nın komşu ülkelerinin sözde tehditlerini abartarak askeri harcamalarını büyük oranda artırdığını ve yayılmacı yolda daha da ilerlediğini vurgulayan Zhang, bunun bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene yönelik büyük bir meydan okuma teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Zhang, Çin tarafının Japonya'yı tarihinden içtenlikle dersler çıkarmaya ve başka şeylere değil, bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmaya çağırdığını söyledi.