Çin Savunma Bakanlığı: Çin ile ABD orduları arasında iletişim ve diyalog için ilkeler ve kırmızı çizgiler olmalı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ile ABD orduları arasında iletişim ve diyalog için ilkeler ve kırmızı çizgilerin olması gerektiğini söyledi. Wu, söz konusu açıklamayı Perşembe günü gazetecilerden gelen Çin ile ABD arasında askeri iletişimin kesildiği endişelerine ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı. Çin ile ABD orduları arasındaki etkileşimin durmadığını söyleyen Wu, iki tarafın askeri diplomatik kanallar aracılığıyla samimi ve etkili iletişimleri sürdürdüğünü belirtti.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ile ABD orduları arasında iletişim ve diyalog için ilkeler ve kırmızı çizgilerin olması gerektiğini söyledi.

Wu, söz konusu açıklamayı Perşembe günü gazetecilerden gelen Çin ile ABD arasında askeri iletişimin kesildiği endişelerine ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı.

Çin ile ABD orduları arasındaki etkileşimin durmadığını söyleyen Wu, iki tarafın askeri diplomatik kanallar aracılığıyla samimi ve etkili iletişimleri sürdürdüğünü belirtti.

Buna karşın söz konusu ilişkide gerçekten de birçok güçlük ve engelin bulunduğunu kaydeden Wu, bu güçlük ve engellerin birçoğuna ABD tarafının neden olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, bir süredir ABD'nin Çin'e yönelik yanlış bir algıya kapıldığını ve Çin'i kontrol altında tutmak ve bastırmak üzere makul olmayan önlemler almaya başladığını belirtti. ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satarak ve Taiwan'la olan askeri ilişkilerini güçlendirerek Çin'in içişlerine büyük ölçüde karıştığını kaydeden Wu, ABD ordusunun, provokatif ve caydırıcı askeri operasyonlar yürütmek üzere Çin'in yakınlarına donanma ve hava birliklerini gönderdiğini vurguladı.

Sözcü, bu yüzden Çin ordusunun, karşı önlemler almak için her türlü gerekçesi olduğunu belirtti.

Wu, ABD tarafının Çin'in ulusal çıkarlarını baltalarken Çin ordusunun hiçbir şey olmamış gibi iletişim kuracağı yanılsamasına kapılmaması gerektiğini ifade etti.

Sözcü, ABD tarafının gerçek samimiyet gösterip ordular arası ilişkinin doğru zemine oturması için gerekli şartları oluşturmak üzere somut önlemler alması gerektiğini kaydetti.