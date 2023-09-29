Çin Savunma Bakanlığı, ABD'yi siber tehdit söylemini kınamaya çağırdı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Çin'e yönelik asılsız karalamalar yapmaktan vazgeçmesini ve siber uzayı askeri amaçlar için kullanmayı bırakmasını istedi.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD tarafından ortaya atılan sözde "siber tehdit" söylemini kınayarak, ABD'yi Çin'e yönelik asılsız karalamalar yapmaktan vazgeçmeye ve siber uzayı askeri amaçlar için kullanmayı bırakmaya çağırdı.

Wu Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayımlanan ve Çin'i "siber uzaya yönelik kapsamlı ve genel bir tehdit" olarak tanımlayan siber strateji özetiyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Siber uzayın dumanlarla kaplı yeni bir savaş alanı değil, insanlığa fayda sağlayacak yeni bir arena olması gerektiğine işaret eden Wu, ABD'ye siber güvenliği sürdürmek için uluslararası toplumla birlikte çalışma çağrısı yaptı.