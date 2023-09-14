Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye Taiwan ile askeri ilişkiyi kesme çağrısı yaptı

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye Taiwan ile her türlü askeri ilişkiyi kesme çağrısında bulundu. Bakanlık sözcüsü Tan Kefei, ABD'nin Taiwan'a silah satmasına ve resmi temas yürütmesine karşı olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye Taiwan ile her türlü askeri ilişkiyi kesme çağrısında bulundu.

Bakanlık sözcüsü Tan Kefei, söz konusu açıklamayı, Taiwan'ın yakın zamanda ABD'den askeri teçhizat satın almayı içeren bir plan da dahil olmak üzere ABD ile olan askeri etkileşimine yönelik haberler hakkında yorumda bulunurken yaptı.

Tan, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesiyle herhangi bir şekilde resmi temas yürütmesine ve adaya silah satmasına şiddetle karşıyız" dedi.