Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye ilişkileri düzeltme çağrısı yaptı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'ye iki ülke orduları arasındaki ilişkileri yeniden rayına oturtacak koşulları yaratmak için somut adımlar atma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'ye iki ülke orduları arasındaki ilişkileri yeniden rayına oturtacak koşulları yaratmak için somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ely Ratner'in, iki ordunun yönetim kademelerinin açık ve tutarlı iletişim kanallarından yoksun olduğunu belirttiği son açıklamasıyla ilgili soru üzerine söz konusu ifadeyi kullandı.

Sözcü, Çin ve ABD ordularının diplomatik kanallar aracılığıyla samimi ve etkili bir iletişim sürdürdüğünü belirtti.

Wu, "ABD'nin eksiği iletişim kanalları değil, gerçeklerle dürüstçe yüzleşme ve hatalarını düzeltme cesaretidir" dedi.