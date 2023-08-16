Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Moskova'da dünya barışını koruma kararlılığını vurguladı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Çin'in dünya barışını koruma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Li, askeri güvenlik ve işbirliği konularında diğer ülkelerle ortaklaşa çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

MOSKOVA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Salı günü 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Çin silahlı kuvvetlerinin dünya barışını koruma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Li, Çin'in küresel güvenliği korumak üzere askeri güvenlik ve çoklu cephelerde işbirliğine yönelik stratejik karşılıklı güveni güçlendirmeye ve diğer ülkelerin askeri güçleriyle ortaklaşa çalışarak güvenlik işbirliği platformları oluşturmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenliği savunduğunu belirten Li, inisiyatifin çatışma yerine diyalog, ittifak yerine ortaklık ve sıfır toplam yerine kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini içeren yeni bir güvenlik yolunu teşvik ettiğini ve uluslararası toplumda olumlu tepkiler aldığını ifade etti.

Bakan, Taiwan meselesinin dış müdahale kabul etmeyen bir iç mesele olduğunu vurgulayarak Çin'in yeniden birleşmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Li, Taiwan meselesinde ateşle oynamanın ve "Çin'i Taiwan ile kontrol etme" girişimlerinin kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Li, konferans kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile ikili askeri ilişkiler ve işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan ayrıca İran, Suudi Arabistan, Kazakistan, Vietnam ve diğer ülkelerin savunma bakanları ve silahlı kuvvetleri yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptı.