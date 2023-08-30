Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin ve Afrika arasındaki işbirliğini artırmak için çağrıda bulundu

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin ve Afrika'ya işbirliğini artırma ve küresel güvenliği korumak üzere ortak çaba gösterme çağrısı yaptı. Li, Beijing'de düzenlenen 3. Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel kalkınmada yeni bir istikrarsızlık ve dönüşüm sürecine girildiğini ve insanlığın zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin ve Afrika'ya işbirliğini artırma ve küresel güvenliği korumak üzere ortak çaba gösterme çağrısı yaptı.

Salı günü, Beijing'de düzenlenen 3. Çin- Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nun genel oturumunda açılış konuşması yapan Li, küresel kalkınmada yeni bir istikrarsızlık ve dönüşüm sürecine girilirken, insanlığın eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Çin'in, güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak için Afrika ile el ele vermeye istekli olduğunu belirten Li, böylece dünyaya daha fazla emniyet ve istikrar getirilebileceğini kaydetti.

Çin ve Afrika'nın stratejik iletişim ve faydaya dayalı işbirliğini artırması, ayrıca güvenlik alanındaki işbirliğinin kalite ve verimliliğini yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Li, böylece bölgesel ve küresel güvenliğin korunmasına daha fazla katkı sunulacağını belirtti.

Foruma, Afrika Birliği ve yaklaşık 50 Afrika ülkesinden 100'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı. Genel oturumda barış ve güvenlik, deniz güvenliği ve Afrika'daki terörle mücadele ortamı gibi başlıklarda konuşmalar yapıldı.

Temsilciler, barış ve istikrar yönündeki güçlü desteğinden ötürü Çin'e şükranlarını sunarken, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek için sabırsızlandıklarını, ayrıca Afrika ve Çin halkları için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere çaba göstereceklerini ifade etti.

Li, Salı günü sırasıyla Senegal, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Gana, Zambiya, Güney Sudan, Gambiya, Moritanya ve Uganda savunma bakanlarının yanı sıra Afrika Birliği Komisyonu'nun siyasi işler, barış ve güvenlikten sorumlu komiseriyle görüştü.