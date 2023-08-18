Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Belarus ile ilişkileri geliştirmek için çalışmaya hazır

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Çin'in iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Belarus ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Lukaşenko ise Çin'e verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu ve iki ülkenin dış politikalarının uyumlu olduğunu ifade etti.

MİNSK, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Perşembe günü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk'te yaptığı görüşmede, Çin'in iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Belarus ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Lukaşenko görüşmede Li'den Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e tüm Belarus halkının içten selamlarını iletmesini isterken, ülkesine verdiği destekten ötürü Çin'e samimi teşekkürlerini sundu.

İki ülkenin dış politikalarının son derece uyumlu olduğunu ifade eden Lukaşenko, her iki tarafın da uluslararası adalet ve hakkaniyet ile çok kutuplu dünyanın sadık savunucuları olduğunu kaydetti.

Belarus'un Xi tarafından ortaya koyulan temel kavram ve inisiyatifleri kararlılıkla desteklediğine işaret eden Lukaşenko, dünya barışının korunmasına yeni katkılar sunmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki ordu arasındaki ilişkilerin iyi bir gelişme sergilediğine değinen cumhurbaşkanı, iki tarafın el ele vererek iki ülkenin güvenliği ve bölgesel istikrarın korunmasında yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

Li ise Xi'nin içten selamlarını Lukaşenko'ya iletirken, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Belarus ilişkilerinin her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini vurguladı.

Bakan, Çin'in iki ülke halkına daha çok fayda sağlamak üzere, iki ülke arasındaki karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının daha da artırılmasını teşvik etmek için Belarus'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

İki ordu arasındaki işbirliğinin istikrarlı şekilde geliştiğini ve stratejik iletişim ile ortak eğitim ve tatbikatlarda verimli sonuçlar elde edildiğini belirten Li, iki ülke liderinin rehberliğinde ikili askeri ilişkileri ilerletmek üzere tarafların ortak çaba sarf edeceğini kaydetti.

Li, Çarşamba günü Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin ile görüşerek Çin-Belarus işbirliği, iki ordu arasındaki ilişkiler ve uluslararası güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.