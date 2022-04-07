Çin Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Planının 'Derhal İptalini' Talep Etti

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çin Perşembe günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret etmekte ısrar etmesi halinde, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı biçimde korumak için sert ve etkili tedbirler alacağı ve ABD tarafının ortaya çıkacak sonuçlara katlanacağı uyarısında bulundu. ABD tarafını tek-Çin ilkesine ve daha önce yapılan üç Çin-ABD ortak bildirisine bağlı kalmaya davet eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pelosi'nin planlanan Taiwan ziyaretinin derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Xinhua / Politika