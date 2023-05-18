Çin-Orta Asya Zirvesi başlıyor

Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında işbirliği mekanizması oluşturulması öngörülen zirve Çin'de başlıyor.

Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında işbirliği mekanizması oluşturulması öngörülen zirve Çin'de başlıyor.

Çin-Orta Asya Zirvesi, yarın Çin'in Xi'an kentinde başlıyor. Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katılacak. Çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı zirvede, liderlerin Çin-Orta Asya mekanizmasının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunması ve önemli siyasi belgelere imza atması bekleniyor.

Kırgızistan ile Çin arasında 13 anlaşma imzalandı

Jinping'in zirve öncesi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin arttırılmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Çin Hükümeti arasında karşılıksız yardım sağlanmasına ilişkin eğitim, bilim, kültür, havacılık, ticaret, basın- yayın, otomotiv, enerji ve tarım alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

Zirve, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana devlet başkanlarının düzenlediği ilk yüz yüze toplantı olacak. Zirveden bir gün önce Jinping'in daveti üzerine Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları Çin'e geldi. - XİAN