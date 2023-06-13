Çin-Orta Asya siyasi partiler diyaloğu Beijing'de gerçekleşti

Çin-Orta Asya siyasi partiler diyaloğunun ilk toplantısı, Orta Asya'nın önde gelen siyasi partilerinden 26 liderin katılımıyla Beijing'de düzenlendi. Toplantıda, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barışın korunması için siyasi partilerin işbirliği önemli bir rol oynayacak.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin- Orta Asya siyasi partiler diyaloğunun ilk toplantısı, Orta Asya'nın önde gelen siyasi partilerinden 26 liderin katılımıyla Pazartesi günü Beijing'de düzenlendi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, Çin- Orta Asya Zirvesi'nin son zamanlarda başarılı bir şekilde toplanmasının ortak bir geleceğe sahip Çin- Orta Asya topluluğunun inşasında daha fazla ilerlemeye yol açtığını söyledi.

Liu, Çin'in, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, Kuşak ve Yol İnsiyatifi ile Orta Asya ülkelerinin kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi artırmak, karşılıklı kültürel anlayışı ve alışverişi teşvik etmek ve bölgesel ve küresel barışı, istikrarı ve refahı ortaklaşa korumak için Orta Asya ülkelerindeki siyasi partiler ile çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Toplantı sırasında Orta Asya ülkeleri ve Çin'in dostane komşuluk ilişkisi yürüten stratejik ortaklar olduğunu kaydeden siyasi parti liderleri ise, devlet yönetişimi deneyimi konusunda ÇKP ile iletişimi geliştirmeye, birbirlerinin kalkınma yollarını kararlılıkla desteklemeye ve Orta Asya ile Çin arasındaki ilişkileri daha da ilerletmeye hazır olduklarını ifade ettiler.