Çin, Orta Amerika Parlamentosu'nun Taiwan'ın daimi gözlemci statüsünü iptal etmesini takdirle karşıladı

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Dış İlişkiler Komitesi Sözcüsü Xu Dong, Orta Amerika Parlamentosu'nun (Parlacen) Taiwan yasama organının daimi gözlemci statüsünü iptal ederek NPC'yi daimi gözlemci statüsüne dahil etmesi yönündeki adımını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Sözcü, Salı günü yaptığı açıklamada bu adımın, tarihin ve günümüzün ruhuna uyan doğru bir seçim olduğunu söyledi.

Xu, dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu yineledi. Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümet olduğunu belirten Xu, Çin'in Taiwan üzerindeki egemenliğinin Kahire Deklarasyonu, Potsdam Bildirisi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ile açıkça tanınmış olduğunu hatırlattı.

Sözcü, Taiwan'ın uluslararası hukukta Çin'in bir parçası olmaktan başka bir statüye sahip olmadığını ve adanın, üyeliği egemen devletlerle sınırlı olan herhangi bir uluslararası örgüte katılma hakkının bulunmadığını ifade etti.

Xu, Parlacen'in Taiwan'la ilgili meselede attığı doğru adımın, tek Çin ilkesine bağlı kalmanın uluslararası ilişkiler yararına hizmet ettiğini ve halkın iradesi ile zamanın karşı konulmaz trendine uygun olduğunu fazlasıyla gösterdiğini söyledi.

Bu adımın, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine olan evrensel ve sarsılmaz bağlılığını tam olarak ortaya koyduğunu vurgulayan sözcü, "iki Çin" ya da "tek Çin, tek Taiwan" yaratmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu da bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Xu, tek Çin ilkesi temelinde Parlacen ile dostane etkileşim ve işbirliği kurma ve geliştirme konusunda istekli olduklarını belirtti.

Sözcü, ilgili Orta Amerika ülkelerinin parlamentolarıyla etkileşim ve işbirliğini daha da ilerletme, ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve halkların daha fazla fayda sağlaması için yeni katkılarda bulunma sözü verdi.