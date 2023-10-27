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Çin Komünist Partisi Üyesi ve Eski Başbakan Li Keqiang Vefat Etti

Çin Komünist Partisi 17. 18. ve 19. dönem Merkez Komiteleri Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve eski başbakan Li Keqiang, Cuma günü Shanghai'da vefat etti. Li, son dönemde Shanghai'da istirahat halindeydi. 26 Ekim'de ani bir kalp krizi geçiren Li, tüm müdahalelere rağmen 27 Ekim'de saat 00.10'da hayata gözlerini yumdu. Li, 68 yaşındaydı.