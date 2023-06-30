Çin Komünist Partisi Üye Sayısı 98 Milyona Yükseldi

Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 2022 sonunda 98,04 milyona ulaştı. Partinin 1,33 milyon yeni üye kazandığı belirtildi. Ayrıca, parti kurumlarının sayısı da 129.000 artarak 5,07 milyona yaklaştı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Organizasyon Dairesi'nin Cuma günü yaptığı duyuruya göre, ÇKP'nin üye sayısı 2022 sonu itibarıyla 98,04 milyona yükseldi.

ÇKP'nin 1 Temmuz'daki 102. kuruluş yıldönümü öncesinde açıklanan rakamlara göre, üye sayısının 2021 yılına kıyasla yüzde 1,4 oranında diğer bir ifadeyle 1,33 milyon arttığı kaydedildi.

ÇKP'nin 2022 yılı sonunda sahip olduğu giriş seviyesi parti kurumlarının sayısı bir önceki yıla göre 129.000 artarak 5,07 milyona yaklaştı.

Parti'nin devrim aracılığıyla kendini güçlendirdiğini kaydeden daire, bir asır süren çabalarıyla ÇKP'nin özellikle de yeni dönemin son 10 yılında daha da büyük bir canlılıkla güçlendiğine vurgu yaptı.

Daire ayrıca, Parti'nin örgütsel sistemini daha da güçlendirdiğini ve Parti'nin yönetişim temelini devamlı olarak kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Resmi verilere göre 2022 yılında yaklaşık 2,45 milyon kişi ÇKP'ye katıldı. Parti 20. ulusal kongresini geçen yıl düzenlemişti.

Parti üyeliğinin yapısı, üyelerin eğitim seviyelerinin artması ve kadın üyeler ile etnik azınlık gruplarından gelenlerin oranındaki istikrarlı büyüme ile iyileşti.

Veriler, toplam üyeliğin yüzde 33,3'üne denk gelen işçiler ve çiftçilerin ÇKP üyelerinin çoğunluğunu oluşturmaya devam ettiğini gösterdi.