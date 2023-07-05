Çin Komünist Partisi, Japonya ve Güney Kore'ye işbirliği çağrısı yapıyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Japonya ve Güney Kore'ye 'asla' bir batılı olamayacakları mesajı vererek iki ülkeyi 'Asya'yı canlandırmak' için Pekin ile işbirliği yapmaya çağırdı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Japonya ve Güney Kore'ye "asla" bir batılı olamayacakları mesajı vererek iki ülkeyi "Asya'yı canlandırmak" için Pekin ile işbirliği yapmaya çağırdı.

CNN'in haberine göre, Vang, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında Çingdao kentinde düzenlenen üçlü forumda konuştu.

Çoğu Amerikalı ve Avrupalının Çin, Japonya ve Güney Kore vatandaşını birbirinden ayırt edemediğine değinen Vang, Japonya ve Güney Kore'yi Batı'dan farklı bir "stratejik özerklik" duygusu geliştirmeye çağırdı.

Vang, Tokyo ve Seul yönetimlerini, Pekin ile işbirliğini artırmaya davet ederek, "Asya, bizim ortak vatanımız, biz komşuyuz ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Kökenlerinin önemine dikkati çeken Vang, "Saçınızı ne kadar sarıya boyarsanız boyayın, burnunuzun şeklini ne kadar değiştirirseniz değiştirin asla bir Batılı olamayacaksınız. Nereden geldiğimizin farkında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Japonya ve Güney Kore'ye "yeniden canlanan Soğuk Savaş zihniyeti" uyarısı

Japonya ve Güney Kore'yi "yeniden canlanan Soğuk Savaş zihniyetine" karşı koymaları konusunda uyaran Vang, söz konusu iki ülkeyi "dışarıdan gelen baskılardan etkilenmeden" Pekin ile işbirliğini sürdürmeye çağırdı.

Vang, Çin, Japonya, Güney Kore dahil tüm Asya ülkelerinin Asya'nın değerlerini desteklemesi, stratejik bağımsızlık duygusu geliştirmesi, bölgesel birlik ve istikrarı sağlaması gerektiğini belirterek, "Soğuk Savaş zihniyetinin yeniden canlanmasına direnilmeli ve hegemonya dayatmalarından kaçınılmalıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Associated Press'in (AP) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, bugünkü basın toplantısında üst düzey yetkili Vang'ın yorumlarına ilişkin soruya "Bu yorumlara kesinlikle katılmıyoruz." yanıtını verdi.