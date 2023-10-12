Çin Komünist Partisi Heyeti Fransa'yı Ziyaret Etti

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao liderliğinde bir ÇKP heyeti, Fransa'yı ziyaret etti. Heyet, Fransa Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

PARİS, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao liderliğinde bir ÇKP heyeti, 8-11 Ekim tarihleri arasında Fransa'yı ziyaret etti.

Liu, ziyareti sırasında Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne, Fransa Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cedric Perrin, Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Çin Dostluk Grubu Başkanı Eric Alauzet, Fransa'daki Renaissance Partisi Genel Sekreteri Stephane Sejourne, Fransa'daki Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri Annie Genevard ve Fransız iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Liu ayrıca Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konuşma yaptı.

Taraflar, iki devlet başkanının stratejik rehberliğinde Çin-Fransa ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam bir büyüme kaydettiğini belirtti.

İki taraf ayrıca Çin-Fransa ve Çin-Avrupa işbirliğini teşvik etmek ve küresel zorluklara ortaklaşa çözüm bulmak amacıyla siyasi partiler, hükümetler ve yasama organları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve halklar arası etkileşimin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.