Çin Komünist Partisi Heyeti Almanya'yı Ziyaret Etti

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao liderliğindeki bir ÇKP heyeti, Almanya'yı ziyaret etti. Heyet, Almanya yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak iki ülke arasındaki işbirliğini arttırma konusunda mutabık kaldı.

BERLİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar Almanya'yı ziyaret eden bir ÇKP heyetine liderlik etti.

Liu ziyareti sırasında Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Lars Klingbeil, Hıristiyan Demokrat Birliği Başkanı Friedrich Merz, Sol Parti Eş Başkanı Martin Schirdewan, Friedrich Ebert Vakfı Başkanı Martin Schulz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel ile biraraya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Liu ayrıca Alman Koerber Vakfı'nda da bir konuşma yaptı.

Tarafların, iki ülke lideri tarafından varılan uzlaşıya uymak, taraflar arası etkileşimleri güçlendirme, güven ve işbirliğini arttırma, dünyanın çok kutupluluğunu ilerletme, küresel zorluklarla ortaklaşa başa çıkma ve Çin-Almanya ile Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimini destekleme konularında mutabık kaldı.