Çin'den sivil ve askeri kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına yasak

Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a ilişkin açıklamalarına misilleme olarak Japonya'ya sivil ve askeri alanlarda kullanılabilecek tüm çift kullanımlı ürünlerin ihracatının yasaklandığını açıkladı.

Uzak Doğu ülkeleri Çin ile Japonya arasındaki siyasi ve askeri gerilim yükselmeye devam ediyor. Pekin yönetimi, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Kasım 2025 tarihinde Çin-Tayvan arasındaki siyasi krize ilişkin açıklamalarına yönelik yeni bir adım attı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sivil ve askeri alanlarda kullanılabilecek çift kullanımlı teknolojik ürünlerin Japonya'ya ihracatının yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Çin, ulusal güvenliğinin ve çıkarlarının korunması ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla başta Çin İhracat Kontrolü Kanunu ile Çift Kullanımlı Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuatlara dayanarak, Japonya'daki askeri kullanıcılar, askeri amaçlar ve Japonya'nın askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayabilecek diğer tüm nihai kullanıcı ve amaçlara yönelik tüm çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklama kararı almıştır. Bu yasayı ihlal ederek Çin menşeli çift kullanımlı ürünleri Japonya'daki kişi ve kuruluşlara sağlayan herhangi bir ülke veya bölgeden kişi ve kuruluşlar hakkında yasal sorumluluk tesis edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, ihracat yasağı kararının Japonya Başbakanı Sanae'nin Tayvan ifadeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtilerek, "Japonya liderleri son dönemde Tayvan'la ilgili açıkça yanlış açıklamalar yapmış, Tayvan Boğazı'na güç kullanarak müdahale edilebileceği imasında bulunmuş; Çin'in iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ederek 'tek Çin' ilkesini ciddi biçimde ihlal etmiştir. Bu tutumun niteliği ve etkisi son derece olumsuzdur" denildi.

İhracat yasağına tabi olan unsurlar arasında sivil ve askeri kullanımları olan ürün, teknoloji ve yazılımların yanı sıra insansız hava aracı (İHA) ve çip yapımında kullanılan nadir toprak elementlerinin de bulunduğu biliniyor.

Japonya Başbakanı'nın açıklaması

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kasım 2025'te Japonya parlamentosunda yaptığı bir konuşmada, Çin'in Tayvan'a yönelik muhtemel saldırısının Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durum olarak nitelendirilebileceğini belirtmişti. Sanae'nin ifadeleri Pekin yönetiminden yoğun tepki toplamış ve iki ülke arasında ağır suçlamaların şiddetlendiği bir kriz ortamı oluşmuştu. - PEKİN